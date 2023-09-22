Очередное преступление РФ: полиция показала последствия обстрела оккупантов в Одесской области (фото)

Российским войскам удалось повредить объект рекреационной инфраструктуры и вызвать пожар. Правоохранители расследуют ракетный удар ВС РФ как нарушение правил войны.

Вечером 21 сентября ВС РФ ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области. В результате атаки был поврежден объект рекреационной инфраструктуры. Деталями 22 сентября поделились в Национальной полиции.

Последствия обстрела Одесской области российскими силами Фото: Национальная полиция Одесской области

"По предварительной информации, никто из гражданского населения не пострадал. На месте попадания работают экстренные службы", — сообщила пресс-служба.

Последствия обстрела Одесской области российскими силами Фото: Национальная полиция Одесской области

Правоохранители квалифицировали произошедшее как нарушение законов и обычаев войны. Сейчас полицейские осматривают разрушения, фиксируют последствия обстрела и собирают доказательства очередного преступления России.

Последствия обстрела Одесской области российскими силами Фото: Национальная полиция Одесской области

"Уважаемые граждане! Не игнорируйте сигнал "Воздушная тревога". Сразу направляйтесь в укрытие и находитесь там до сигнала "Отбой", — призвали в Нацполиции.

Напомним, 21 сентября российские войска совершили ракетный обстрел Одесской области. В обладминистрации информировали, что среди мирных жителей региона никто не пострадал, но враг попал в инфраструктуру. Сообщалось, что на месте прилета возник пожар, но его быстро потушили.

21 сентября ВС РФ устроили массированную ракетную атаку на города Украины. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, защитникам удалось сбить 36 ракет из 43 запущенных врагом.

В НЭК "Укрэнерго" заявляли, что это был первый за полгода обстрел инфраструктуры. В результате атаки частично исчез свет в пяти регионах.