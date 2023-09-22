"Россияне положили кучу людей": в ГУР рассказали подробности возвращения "вышек Бойко"

Возвращение "вышек Бойко" происходило одна за другой. Украинские спецназовцы действовали тихо и застали оккупантов врасплох.

Спецназовцы ГУР провели спецоперацию в Черном море и вернули под контроль Украины буровые газо- и нефтедобывающие платформы, известные как "вышки Бойко", которые РФ оккупировала еще в 2014 году. Подробности возвращения вышек рассказал 24 каналу командир взвода спецподразделения "Артан" Андрей Мельник с позывным "Фаворит".

Все эти годы россияне использовали "вышки Бойко" для двух целей. Они мониторили ситуацию в этой части Черного моря и одновременно грабили Украину, добывая там украинский газ.

На вышках стояли РЛС и РЭБы.

По словам бойца "Артана", возвращение "вышек Бойко" происходило одна за другой. Спецназовцы подошли тихо и их появление стало для оккупантов неожиданностью.

"Возвращали мы их постепенно, одну за другой. Как россияне это пропустили? Хороший вопрос. Мы делали все максимально тихо. Думаю, на четвертой платформе даже не догадывались, что первые три уже под нашим контролем", — сказал "Фаворит".

Он отметил, что во время операции россияне "положили" много своих.

"Наверху, где-то в штабах, враги не могли не знать о потерях, поскольку нас атаковали самолеты. Пилоты им докладывали, но людей те штабные генералы не предупредили. Могли бы провести эвакуацию или еще что-то. Положили кучу народа на ровном месте. Типичный российский подход. Да и вообще они так или иначе проигрывают на суше и на море", — резюмировал "Фаворит".

Напомним, что "вышки Бойко" ВС РФ использовали для контроля транспортного маршрута в направлении Одессы, Николаева и Херсона.

Ранее сообщалось, что спецназовцы ГУР показали фотографии со спецзадания по освобождению от оккупантов "вышек Бойко".