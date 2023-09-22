Обвиняют в гибели 154 человек: в РФ объявили в розыск генералов ВСУ Николюка и Драпатого

Украинские генералы командовали подразделениями, которые якобы обстреливали территории псевдореспублик.

В России объявили в розыск еще двух украинских генералов. Следственный комитет РФ разыскивает генерал-майора Виктора Николюка и командующего ОК "Херсон" Михаила Драпатого. Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Отмечается, что украинских генералов в России обвинили в убийстве и ранении 154 человек.

В СК сообщили о заочном выдвижении обвинений генерал-майору Николюку и генерал-лейтенанту Драпатому.

По данным ведомства, в 2017 и 2019 году Виктор Николюк и Михаил Драпатый осуществляли совместное командование операцией Объединенных сил Украины. Под их руководством украинские войска якобы 70 раз обстреляли территории псевдореспублик, в результате чего ранения получили и погибли 154 человека.

Михаил Драпатый

Михаил Драпатый — украинский военнослужащий и бригадный генерал ВСУ. Командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой с 2016 до 2019 года.

На войне, начиная с 2014 года. 9 мая 2014 года в центре оккупированного Мариуполя эпический и знаменитый прыжок "летающей БМП" над баррикадой выполнил комбат 2 батальона 72-й Гвардейской ОМБР Михаил Драпатый. В 2022 году он был в пятерке командиров, которые освобождали юг Украины.

Михаил Драпатый является рыцарем орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины". В апреле 2019 года ему досрочно присвоено звание полковника.

Бригадный генерал Михаил Драпатий

Виктор Николюк

Виктор Николюк — генерал-майор ВСУ. С февраля 2022 года руководил обороной Чернигова и Черниговской области, с 2021 года — командующий войсками Оперативного командования "Север".

Генерал-майор Виктор Николюк

Николюк был начальником 169-го учебного центра (2017-2021), командиром 92-й отдельной механизированной бригады (2013-2017). В 2022 году получил Героя Украины. В марте 2023 года генерал-майор Виктор Николюк, возглавлявший ОК "Север", приступил к обязанностям командующего подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ.