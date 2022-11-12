Стали известны имена командиров ВСУ, которые освобождают юг Украины (фото)

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр назвала пятерых украинских командиров "глыбами военного опыта".

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В Министерстве обороны Украины назвали имена и фамилии пяти командиров Вооруженных сил Украины, которые сейчас освобождают южные регионы Украины от российской оккупации. Об этом написала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в своем официальном Телеграм-канале.

По ее словам, превосходство наших Вооруженных сил перед врагом проявляется в мотивации и уме украинского командования.

"У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они устремляют, планируют, ведут за собой", — написала Маляр.

Она также назвала имена и фамилии украинских командиров, которые сейчас выполняют боевые задания в южных областях Украины. Это:

бригадный генерал Александр Тарнавский;

генерал-майор Андрей Ковальчук;

бригадный генерал Андрей Грицьков;

бригадный генерал Михаил Драпатый;

бригадный генерал Андрей Гнатов.

Анна Маляр также опубликовала в своем Телеграм-канале фотографии украинских военных.

[ + – ] Украинские военные, которые руководят контрнаступлением на юге страны Фото: Анна Маляр / Telegram

"Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", — написала заместительница министра обороны Украины.

Напомним, генерал США спрогнозировал, что украинская армия к середине 2023 будет в Крыму. Ни призыв 300 000 человек в ряды ВС РФ, ни угрозы применения ядерного оружия не повлияют существенным образом на ситуацию на фронтах Украины. Такие прогнозы дает бывший командующий армией США в Европе отставной генерал Бен Ходжес.

Кроме того, генерал Бен Ходжес 14 сентября высказал мнение о том, что Украина может победить в войне с Россией, из-за чего существует возможность смены режима Владимира Путина и распада Российской Федерации.