Стали відомі імена командирів ЗСУ, які звільняють південь України (фото)

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала п'ятьох українських командирів "глибами військового досвіду".

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У Міністерстві оборони України назвали імена та прізвища п'яти командирів Збройних сил України, які наразі звільняють південні регіони України від російської окупації. Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму офіційному телеграм-каналі.

За її словами, перевага наших Збройних сил перед ворогом проявляється в мотивації та розумі українського командування.

"У нас на всіх фронтах потужні загартовані в боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", — написала Маляр.

Вона також назвала імена та прізвища українських командирів, які зараз виконують бойові завдання в південних областях України. Це:

бригадний генерал Олександр Тарнавський;

генерал-майор Андрій Ковальчук;

бригадний генерал Андрій Грицьков;

бригадний генерал Михайло Драпатий;

бригадний генерал Андрій Гнатов.

Ганна Маляр також опублікувала у своєму телеграм-каналі фотографії українських військових.

[ + – ] Українські військові, які керують контрнаступом на півдні країни Фото: Ганна Маляр / Telegram

"Погляньте на їхні неймовірні обличчя. Це брили внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", — написала заступниця міністра оборони України.

Нагадаємо, генерал США спрогнозував, що українська армія до середини 2023 року буде в Криму. Ні призов 300 000 осіб до лав ЗС РФ, ні погрози застосування ядерної зброї не вплинуть істотно на ситуацію на фронтах України. Такі прогнози дає колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Годжес.

Крім того, генерал Бен Годжес 14 вересня висловив думку про те, що Україна може перемогти у війні з Росією, через що існує можливість зміни режиму Володимира Путіна та розпаду Російської Федерації.