Українська армія до середини 2023 року буде в Криму, — генерал США

Відставний генерал Бен Годжес наголосив на слабкості російської армії через корупцію в Міноборони РФ. Тому призов 300 000 осіб до лав ЗС РФ суттєво не вплине на ситуацію.

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Збройні Сили України зможуть вийти до кінця цього року на позиції 23 лютого, а до середини 2023 року українська армія буде у Криму. Ні призов 300 000 осіб до лав ЗС РФ, ні загрози застосування ядерної зброї не вплинуть істотно на ситуацію на фронтах України. Такі прогнози дає колишній командувач армії США у Європі відставний генерал Бен Годжес в інтерв'ю литовському національному телебаченню LRT.

Генерал Годжес високо оцінив досягнення Генштабу ЗСУ останнім часом. Попри те, що після контрнаступу на Харківському напрямку, українська армія не досягла інших територіальних перемог, українські захисники продовжують руйнувати логістику противника, і це у свій час принесе результат.

"Ви не побачите щодня звільнене місто. Це просто неможливо. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", — сказав Годжес.

Американський генерал відзначив існування на сьогодні міфів про могутність російської армії тоді, як реальна ситуація говорить зовсім про інше. За його словами, чиновники з Міноборони США мало чітко оцінюють боєздатність Збройних сил РФ, коли говорять про те, що росіяни здатні відкрити фронт, наприклад, у Балтійському морі, Придністров'ї, або на кордоні з Фінляндією.

"Військово-морський флот не зробив реального внеску у війну в Україні, Військово-повітряні сили не хочуть літати над Україною, а сухопутні війська виснажені. Я думаю, що люди, про яких я говорю, не розуміють, наскільки погана ситуація зараз, частково з через корупцію, в Міністерстві оборони Росії", — зазначив Годжес.

Проте, слід враховувати, що якщо сьогодні послабити санкційний тиск на Кремль або зменшити військову допомогу Україні, то Росія зрештою зможе відновитися.

"Тому важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні доти, доки вона не переможе Росію на полі бою і не відновить суверенітет над усією своєю територією, включаючи Крим", — підсумував американський генерал.

Раніше колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес прокоментував погрози Кремля застосувати ядерну зброю. За його словами, це не порожні слова російських чиновників, але вона найефективніша не в момент застосування, а як фактор для стримування.

Генерал Бен Годжес 14 вересня висловив думку про те, що Україна може перемогти у війні з Росією, через що існує можливість зміни режиму Володимира Путіна та розпаду Російської Федерації. Водночас він попередив, що якщо Захід не підготується до розпаду Росії, як це було з Радянським Союзом, то світ ризикує зіткнутися з глобальною нестабільністю в геополітиці.