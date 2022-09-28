Украинская армия к середине 2023 будет в Крыму, — генерал США

Отставной генерал Бен Ходжес отметил слабость российской армии из-за коррупции в Минобороны РФ. Поэтому призыв 300 000 человек в ряды ВС РФ существенно не повлияют на ситуацию.

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Вооруженные силы Украины смогут выйти к концу этого года на позиции 23 февраля, а к середине 2023 украинская армия будет в Крыму. Ни призыв 300 000 человек в ряды ВС РФ, ни угрозы применения ядерного оружия не повлияют существенным образом на ситуацию на фронтах Украины. Такие прогнозы дает бывший командующий армией США в Европе отставной генерал Бен Ходжес в интервью литовскому национальному телевидению LRT.

Генерал Ходжес высоко оценил достижения Генштаба ВСУ за последнее время. Несмотря на то, после контрнаступления на Харьковском направлении, украинская армия не достигла других территориальных побед, украинские защитники продолжают разрушать логистику противника, и это в свое время принесет результат.

"Вы не увидите каждый день освобожденный город. Это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что к концу этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", — сказал Ходжес.

Американский генерал отметил существование на сегодняшний день мифов о мощи российской армии, в то время, как реальная ситуация говорить совершенно об обратном. По его словам, чиновники из Минобороны США не достаточно верно оценивают боеспособность Вооруженных сил РФ когда говорят о том, что россияне способны открыть фронт, например, в Балтийском море, Приднестровье, или на границе с Финляндией.

"Военно-морской флот не внес реального вклада в войну в Украине, Военно-воздушные силы не хотят летать над Украиной, а сухопутные войска истощены. Я думаю, что люди, о которых я говорю, не понимают, насколько плохая ситуация сейчас, отчасти из-за коррупции, в Министерстве обороны России", — отметил Ходжес.

Тем не менее следует учитывать, что если сегодня ослабить санкционное давление на Кремль или уменьшить военную помощь Украине, то Россия в конечном итоге сможет восстановиться.

"Поэтому важно, чтобы мы продолжали помогать Украине до тех пор, пока она не победит Россию на поле боя и не восстановит суверенитет над всей своей территорией, включая Крым", — подытожил американский генерал.

Ранее, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес прокомментировал угрозы Кремля применить ядерное оружие. По его словам, это не пустые слова российских чиновников, но оно наиболее эффективно не в момент применения, а как сдерживающий фактор.

Генерал Бен Ходжес 14 сентября высказал мнение о том, что Украина может победить в войне с Россией, из-за чего существует возможность смены режима Владимира Путина и распада Российской Федерации. В то же время он предупредил, что если Запад не подготовится к распаду России, как это было с Советским Союзом, мир рискует столкнуться с глобальной нестабильностью в геополитике.