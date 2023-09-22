"Не является атакой": президент Румынии высказался о падении дронов РФ на территории страны

По словам Клауса Йоханниса, обломки российских дронов уже трижды находили на территории Румынии. Глава государства отметил, что эти инциденты следует воспринимать серьезно.

Россия не атакует Румынию беспилотниками, но падение их обломков на румынскую территорию представляет "реальную проблему" и является "неприемлемым". Об этом 22 сентября в Нью-Йорке заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает национальное информагентство страны Agerpres.

Находясь в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, президент Румынии участвовал в мероприятии в Колумбийском университете, где обсуждалась позиция Румынии в связи с войной на Украине и ее воздействием на безопасность в Черноморском регионе.

В ответ на вопросы аудитории, глава государства подчеркнул, что на территории Румынии были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов уже трижды.

"Пока никто не пострадал, но это не означает, что эти инциденты не следует серьезно воспринимать", — отметил он.

Клаус Йоханнис также добавил, что после инцидентов с беспилотниками были проведены консультации с союзниками, и для защиты граждан были усилены системы противовоздушной обороны в регионе.

"Хотя Румыния не подвергается нападениям со стороны России, ситуация с обломками беспилотников, падающими на нашу территорию, является серьезной проблемой, которую необходимо решить", — подчеркнул он.

Президент также отметил, что жители румынской стороны реки Дунай, проживающие вблизи районов, подвергшихся атакам, испытывают беспокойство, но понимают важность поддержки Украины, так как "они видят бомбардировки на другом берегу и опасаются, что они могут стать следующими".

Йоханнис подчекрунл, что российские вооруженные силы атакуют небольшие порты на украинском побережье с целью затруднения транзита зерна. По его словам, эти атаки являются военными преступлениями, так как они направлены не против военных объектов, а против гражданских структур и инфраструктуры, а также против людей, занятых в портах.

Падение российских БПЛА на территории Румынии — что известно

4 сентября спикер МИД Олег Николенко заявил, что во время ночной массированной атаки ВС РФ несколько российских дронов-камикадзе Shahed 136 сдетонировали на румынской территории в районе Измаильского порта.

В тот же день в Минобороны Румынии сообщили, что российские беспилотники не представляли прямой угрозы стране. Кроме этого, ведомство заявило, что страна приняла "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что Румыния готова применять свои зенитные системы против беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Российской Федерации в зависимости от "уровня угрозы"