В сети показали последствия удара по штабу флота РФ в Севастополе (фото)

Оккупационные власти Крыма объявили об угрозе повторной атаки по Севастополю, в городе снова звучит воздушная тревога.

В Telegram показали фото штаба Черноморского флота Российской Федерации в оккупированном Севастополе, где был нанесен ракетный удар. Кадр опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, на место удара прибыло около десятка машин скорой помощи спасательной службы.

Примечательно, что после ракетного удара оккупационные власти объявили об угрозе нанесения повторного удара и объявили воздушную тревогу.

По данным росСМИ, предварительно известно о шести пострадавших. При этом местные власти утверждают, что пострадавших нет.

Удар по штабу флота РФ в Севастополе — последние новости — видео

22 сентября в соцсетях появилась информация о взрывах в районе западного побережья оккупированного Крыма. Сообщалось о работе ПВО в поселке Гвардейское, а также о взрывах в окрестных населенных пунктах и дымовой завесе в районе Севастопольской бухты.

Позже в Минобороны РФ заявили о том, что ВСУ атаковали Крым с использованием управляемых ракет и БПЛА самолетного типа. При этом перехватить удалось лишь одну ракету и два беспилотника.

В этот же день в оккупационной администрации заявили об ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.