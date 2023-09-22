ВВС России получили модернизированный самолет ДРЛО А-50У: какие произвели улучшения

Главный конструктор концерна "Вега" Вячеслав Михеев признался, что российские военные остро нуждаются в таких самолетах с учетом ведения боевых действий в Украине. Ведь они якобы позволят оперативно отслеживать воздушные объекты ВСУ и "эффективно им противодействовать".

Холдинг "Росэлектроника" и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВВС России самолет А-50У, который прошел комплексную модернизацию, значительно расширяющую его возможности. По сравнению с предшественником, эта модификация обладает способностью обнаруживать и идентифицировать новые типы летательных аппаратов и одновременно сопровождать большее количество целей, включая истребители противника. Об этом 22 сентября сообщили обозреватели Defence Mirror.

Авторы публикации напомнили, что еще в июле текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "своевременной модернизации" парка авиационных комплексов, которая позволит "значительно повысить эффективность группировок войск при решении стоящих перед ними задач".

В корпорации "Ростех" заявили, что в ходе модернизации самолет ДРЛО получил новое техническое оснащение, значительно повышающее его скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей, что позволяет повысить эффективность противодействия потенциальным угрозам. Также установленное новое оборудование позволило снизить массу машины, увеличить дальность полета, а также продолжительность выполнения задач.

А-50У оснащен новой электроникой с улучшенными характеристиками и быстродействием, таким образом функциональность его программного обеспечения была расширена. Кроме того, применение жидкокристаллических мониторов большего размера и высокого разрешения позволило значительно повысить эффективность работы системы отображения радиолокационной информации, улучшить общую эргономику самолета и снизить утомляемость экипажа. Кроме того, А-50У оснащен современным навигационным комплексом.

Генеральный конструктор концерна "Вега", который входит в холдинг "Росэлектроника", Вячеслав Михеев заявил, что очередной авиационный комплекс ДРЛО А-50 будет доведен до модификации А-50У в ближайшее время, так как существует высокая потребность российских войск в таком виде авиации. В частности, он отметил, что применение этих самолетов в боевых действиях в Украине позволит оперативно отслеживать воздушные объекты ВСУ и "эффективно им противодействовать".

Напомним, 22 сентября по штабу Черноморского флота, расположенному в Севастополе, был нанесен ракетный удар. В своих комментариях события спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что атака данного объекта делает знаковой для всех фразу "Не хочется уезжать из Крыма".