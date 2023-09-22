Сидят без газа, света и воды: оккупанты обезвреживают обломки ракет в Севастополе, — соцсети

Российские власти выселяют людей из центра Севастополя, где произошел удар по штабу ЧФ РФ. При этом утверждается, что это нужно, чтобы собрать обломки ракет, якобы разбросанные в центре города.

Днем 22 сентября жители Крыма услышали работу российского ПВО, которое пыталось попасть по крылатым ракетам и защитить военные объекты ВС РФ. Министерство обороны России признало, что удалось сбить пять ракет, но получил повреждения штаб командования Черноморским флотом. Представители оккупационной власти начали решать проблемы, которые возникли в связи с прилетом. Для этого отключили в центре газ и другие коммунальные услуги. Информацию из мониторинговых каналов собрал Фокус.

В одном из пабликов указывается, что российские власти отключили газоснабжение на 23 улицах в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев также отметил, что кроме газа, отключили электроэнергию и ограничили поставки воды. Объяснил, что ограничения по воде ввели из-за тушения пожара на месте попадания ракет.

Людей, проживающих на проспекте Нахимова, начали эвакуировать за пределы района, говорится в заметке губернатора. Причина эвакуации — обломки ракет, разбросанные в центре населенного пункта: их нужно собрать. Когда обломки соберут, людей вернут в дома, уверяет российский чиновник.

Севастополь, проспект Нахимова Фото: Google maps

Также звучали предположения, не была ли повреждена Севастопольская ТЭЦ. На опубликованных фотографиях видно, что ТЭЦ цела.

Взрывы в Крыму 22 сентября: что известно

Около 12-13 час. 22 сентября Крым был атакован крылатыми ракетами, в результате чего произошло попадание в штаб командования ЧФ РФ. В сети опубликовали видео с места событий. Видно, как здание заволокло дымом. Кроме того, заметно существенные повреждения в верхней части сооружения.

Позже российское командование признало, что удалось сбить пять ракет. Однако российские наблюдатели утверждают, что сбили девять ракет, однако взрывы прозвучали не только в Севастополе. В частности, в мониторинговых пабликах насчитали еще шесть точек в Крыму, которые могли попасть под удар.

СтратКом ВСУ подтвердил удар по штабу командования ЧФ РФ. Других официальных подробностей атаки пока нет. Событие прокомментировал представитель Воздушного командования Юрий Игнат. Он был лаконичным: россиянам должно быть "не спокойно".

Напоминаем, в Офисе президента Зеленского отреагировали на заявления Министерства обороны России, опубликованные после удара ракет 22 сентября. В частности, отметили, что услышали "выступление комиков". Между тем в сети показали последствия прилетов: видно проломленную крышу и разнесенных верхний этаж штаба ЧФ РФ в Севастополе.