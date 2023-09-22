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Сидят без газа, света и воды: оккупанты обезвреживают обломки ракет в Севастополе, — соцсети

Елена Бурдейная
Фото: Скриншот | Штаб ЧФ РФ после взрыва в Севастополе 22 сентября 2023 года

Российские власти выселяют людей из центра Севастополя, где произошел удар по штабу ЧФ РФ. При этом утверждается, что это нужно, чтобы собрать обломки ракет, якобы разбросанные в центре города.

Днем 22 сентября жители Крыма услышали работу российского ПВО, которое пыталось попасть по крылатым ракетам и защитить военные объекты ВС РФ. Министерство обороны России признало, что удалось сбить пять ракет, но получил повреждения штаб командования Черноморским флотом. Представители оккупационной власти начали решать проблемы, которые возникли в связи с прилетом. Для этого отключили в центре газ и другие коммунальные услуги. Информацию из мониторинговых каналов собрал Фокус.

В одном из пабликов указывается, что российские власти отключили газоснабжение на 23 улицах в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев также отметил, что кроме газа, отключили электроэнергию и ограничили поставки воды. Объяснил, что ограничения по воде ввели из-за тушения пожара на месте попадания ракет.

Людей, проживающих на проспекте Нахимова, начали эвакуировать за пределы района, говорится в заметке губернатора. Причина эвакуации — обломки ракет, разбросанные в центре населенного пункта: их нужно собрать. Когда обломки соберут, людей вернут в дома, уверяет российский чиновник.

Севастополь, проспект Нахимова
Фото: Google maps

Также звучали предположения, не была ли повреждена Севастопольская ТЭЦ. На опубликованных фотографиях видно, что ТЭЦ цела.

Взрывы в Крыму 22 сентября: что известно

Около 12-13 час. 22 сентября Крым был атакован крылатыми ракетами, в результате чего произошло попадание в штаб командования ЧФ РФ. В сети опубликовали видео с места событий. Видно, как здание заволокло дымом. Кроме того, заметно существенные повреждения в верхней части сооружения.

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Позже российское командование признало, что удалось сбить пять ракет. Однако российские наблюдатели утверждают, что сбили девять ракет, однако взрывы прозвучали не только в Севастополе. В частности, в мониторинговых пабликах насчитали еще шесть точек в Крыму, которые могли попасть под удар.

СтратКом ВСУ подтвердил удар по штабу командования ЧФ РФ. Других официальных подробностей атаки пока нет. Событие прокомментировал представитель Воздушного командования Юрий Игнат. Он был лаконичным: россиянам должно быть "не спокойно".

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Напоминаем, в Офисе президента Зеленского отреагировали на заявления Министерства обороны России, опубликованные после удара ракет 22 сентября. В частности, отметили, что услышали "выступление комиков". Между тем в сети показали последствия прилетов: видно проломленную крышу и разнесенных верхний этаж штаба ЧФ РФ в Севастополе.