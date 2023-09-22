"Стендап-комики": у Зеленского высмеяли реакцию Минобороны РФ на атаку по Крыму

По словам советника главы ОП, российское оборонное ведомство уже давно превратилось в Министерство нападения, а Россия под руководством Путина в королевство кривых зерках, поэтому удивляться их заявлениям не стоит.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высмеял реакцию российской стороны на то, что происходит в Крыму. Об этом он написал в своем Telegram-канале 22 сентября.

По его словам, заявления российского Министерства обороны являются доказательством глубинной порочности системы РФ. На путь агрессии и военных преступлений там становятся люди, которые при других обстоятельствах отлично бы с ролью "стендап-комиков".

"Все ракеты были сбиты российской системой ПВО. Но штаб Черноморского флота в Крыму разрушен. Пострадавших в результате атаки нет. Но некоторые военные пропали без вести", — перефразировал заявление Минобороны РФ под свой лад Михаил Подоляк.

При этом, отдельно советник главы ОП отметил, что удивляться не стоит, ведь российское оборонное ведомство уже давно превратилось в Министерство нападений, а Россия Путина стала королевством кривых зеркал.

"Пузырь давно отживших мифов, существующий исключительно на страхе западных обществ и эмоциональной памяти страшилок времен Холодной войны, паразитируя на бренде СССР. Но реальность наступает на пятки", — продолжил Михаил Подоляк.

Он убежден, что на Крымском полуострове в любом случае произойдет демилитаризация и он будет освобожден от российской агрессии. После этого в Черное море вернутся торговые корабли, а Черноморский флот РФ в конце концов займет почетное место в подводном музее для дайверов. Это привлечет дополнительный поток туристов, продолжает Михаил Подоляк, которые захотят посетить свободный украинский Крым.

Напомним, в ночь на 22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего россияне начали "спешно" устанавливать дымовую завесу над Севастопольской бухтой. Уберечь штаб Черноморского флота РФ от ракетного удара это не помогло.

Позже в Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали взрывы в районе Севастопольской бухты, о которых сообщали местные жители. По их данным, ВСУ якобы запустили несколько ракет и беспилотники в сторону оккупированного полуострова. При этом сообщается о перехвате лишь одной ракеты и двух БПЛА самолетного типа.