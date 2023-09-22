Байден пообещал Зеленскому отправить несколько ракет ATACMS для ВСУ, — NBC News

По информации журналистов, во время личной встречи двух мировых лидеров были достигнуты определенные договоренности. При этом, сроки поставок дальнобойных ракет не сообщаются.

Президент Соедиенных Штатов Америки Джо Байден мог пообещать во время встречи с Владимиром Зеленским предоставить ВСУ небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает американский телеканал NBC News 22 сентября.

По информации трех американских источников и представителя Конгресса, которые дали комментарий журналистам, решение о поставках вооружения было принято.

Об этом американский президент мог лично сообщить украинскому коллеге во время переговоров, которые прошли в Белом доме 21 сентября.

При этом, анонимные американские источники не сообщили когда Украины получит ATACMS и когда представители Соединенных Штатов Америки публично объявят о своем решении.

Представитель Конгресса в общении с журналистами NBC News отметил, что американские чиновники до сих пор не определились с типом и количеством ракет, которые будут отправлены в Украину для борьбы с российской агрессией. Кроме того, было заявлено, что страны Восточной Европы уже передали Киеву значительную часть своих запасов вооружений.

Украина уже достаточно давно просит у американских партнеров об этой помощи. Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров, что позволило бы украинским военным легко справиться с пунктами командования противника и линиями снабжения, которые расположены за линией фронта.

Напомним, что 21 сентября в Белом доме заявили, что новый пакет помощи США для Украины не будет содержать в себе ракеты ATACMS. Туда вошли боеприпасы для систем HIMARS, средства противотанковой борьбы, артиллерии, боеприпасы и кассетные снаряды.

22 сентября о перспективах поставок ракет ATACMS рассказал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, результаты переговоров Киева с западными партнерами будут видны уже в ближайшем будущем и вероятнее всего, будет проведен сценарий истребителей F-16, которые также длительное время были недоступными для ВСУ.