Удар по Кременчугу: ракета попала в парк отдыха, есть жертвы (фото)

Очевидцы сообщают о машинах скорой помощи, которые едут к месту попадания ракеты. Известно, что среди пострадавших как минимум один ребенок.

Российская армия нанесла ракетные удары по Кременчугу Полтавской области. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, в результате удара есть погибшие и раненые. Силам ПВО удалось сбить одну ракету. Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

Пост главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram Фото: Скриншот

Местные СМИ сообщают, что взрывы были слышны в центре города. По неподтвержденной информации, ракета попала в Приднепровский парк отдыха, где в это время обычно гуляет много людей. По информации очевидцев, по центру города едут машины скорой помощи.

Ракетный удар по Кременчугу Фото: Кременчугская газета

В жилых домах, расположенных рядом с парком повреждены окна.

Ракетный удар по Кременчугу Фото: Кременчугская газета

На момент публикации известно об одном погибшем. Еще 15 человек ранены, среди них — один ребенок, сообщил Дмитрий Лунин.

Напомним, что в среду, 20 сентября, ВС РФ атаковали Полтавщину дронами Shahed. В результате атаки был поврежден нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

В июне Фокус сообщал, что россияне обстреляли Кременчуг в годовщину трагедии в ТЦ "Амстор". Противник выпустил крылатые ракеты с самолетов Ту-22м3.