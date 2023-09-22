Канада передаст Украине дополнительные танки Leopard и введет санкции против РФ, — Трюдо

По словам канадского премьер-министра, Оттава продолжит поддерживать Киев несмотря ни на что. С начала войны была выделена помощь в разных сферах на сумму в 7,3 миллиарда американских долларов.

Канада собирается передать Украине дополнительную военную помощь в виде танков Leopard 2, а также введет новые ограничения против Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо во время выступления перед парламентом 22 сентября.

По его словам, новый пакет военной помощи будет стоимостью в 650 миллионов канадских долларов ($482 миллиона, — ред.). Туда войдут несколько дополнительных танков Leopard 2, однако их точное количество не уточняется. При этом, выделение будет происходить в течении следующих 3 лет.

О помощи было объявлено в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского, который впервые за время полномасштабной войны посетил Канаду вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Было отмечено, что с января 2022 года Канада выделила для Украины военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму в 7,3 миллиарда американских долларов.

Отдельно Оттава собирается объявить о новых санкциях против Российской Федерации, однако дополнительных подробностей на этот счет не прозвучало.

Визит Зеленского в Канаду: что известно

В Канаде, куда украинский президент прибыл 22 сентября, у него запланирован ряд встреч, в том числе с премьер-министром Джастином Трюдо. Политики планировали обговорить оборонное сотрудничество и реализацию украинской "формулы мира".

"Встреча с Генерал-губернатором Канады, выступление в парламенте, общение с парламентариями, с канадской общественностью: представителями бизнеса, лидерами мнений, украинским обществом. Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку", — говорится в сообщении главы государства.

Напомним, 21 сентября, в Канаде анонсировали встречу Джастина Трюдо с Владимиром Зеленским в Оттаве. Сообщалось, что они будут говорить о поддержке Украины и подпишут соглашение "о продолжении укрепления экономических связей между странами".