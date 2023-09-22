Оккупирована с первых дней войны: ВСУ ударили по автопарку РФ в Алешках (фото)

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, пожарная часть использовалась оккупантами для расположения своих подразделений.

Журналист Андрей Цаплиенко показал фото с прилета по зданию пожарной части в Олешках Херсонской области, которая с первых дней оккупации захвачена россиянами. Фотографии "было и стало" он опубликовал в своем Телеграмм-канале.

По словам военного корреспондента, пожарная часть использовалась российскими военными для расположения своих подразделений.

"Говорят, что у оккупантов стало меньше на десяток грузовиков", — говорится в заметке.

Как отметил Андрей Цаплиенко, "масла в огонь добавил маслозавод", который расположен рядом.

Пока информацию не подтвердили официально.

Пожарная часть в Олешках Пожарная часть в Олешках

Напоминаем, сегодня, 22 сентября, Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар по штабу ЧФ России во временно оккупированном Крыму. Указывают, что время удара — 12:00. Местные жители отметили одно из последствий попаданий, кроме как разрушение здания штаба: пишут, что плохо себя чувствуют из-за дымовой завесы.

Аналитики InformNapalm указывают, что взрывы раздавались не только над Севастополем, а еще в шести других локациях . Минобороны РФ при этом заявило, что сбило пять ракет, но штаб ЧФ РФ "поврежден".