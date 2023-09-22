Самый большой прорыв впереди: зима не остановит контрнаступление ВСУ, — генерал Тарнавский

По словам командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, Силы обороны должны выйти к Токмаку, чтобы контрнаступление было успешным. Однако эта цель — минимум.

Зима не замедлит контрнаступление ВСУ в Запорожской области, а самый большой прорыв украинских сил еще впереди. Об этом заявил генерал, командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

По его словам, погода действительно может стать серьезной преградой на пути к наступающих войск. Однако украинские силы продвигаются вперед в основном без техники, а потому погодные условия не сильно повлияют на темпы контрнаступления.

Тарнавский отметил, что самый большой прорыв ВСУ еще впереди. Возможно, это произойдет после Токмака.

"На данный момент они (российские войска, — ред.) рассчитывают на глубину своей линии обороны там", — сказал генерал.

Он также заявил, что серьезной проблемой является так называемая "линия Суровикина".

"Существует сочетание небольших вредоносных групп обороны противника, которые в настоящее время размещены очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов вынуждают их медленно отступать", — сказал Тарнавский.

По словам генерала, для успеха контрнаступления украинским силам необходимо как минимум достичь города Токмака.

"Токмак – это цель-минимум. Главная цель – добраться до наших государственных границ", — заявил он.

Напомним, что военный эксперт и майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что поможет ВСУ освободить Бахмут от ВС РФ. По его мнению,под Бахмутом под угрозой плена или гибели окажется 50 тыс. российских солдат. Чтобы выжить, у них не будет другого выхода, только как сбежать из города.

Кроме того, СМИ заявили, что Черноморский флот РФ попал в украинскую сеть и теперь не выберется. По данным журналистов, Киев освоил методичную стратегию "демилитаризации" Черноморского флота: постепенно разрушается вспомогательная инфраструктура кораблей РФ.