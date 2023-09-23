Сомнительного качества: ВС РФ возобновит наступление на двух участках фронта, — спикер ВСУ

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки Ильи Евлаша, противник продолжает собирать новые силы для будущих боевых действий под Лиманом и Купянском, однако эти кадры вряд ли смогут прорвать оборону ВСУ.

Российские оккупанты не собираются полностью останавливать наступление на Лимано-Купянском направлении. Сейчас продолжается комплектование новых сил. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода" 22 сентсбря.

По его словам, ВС РФ сейчас заняты тем, что "собирают новые силы", чтобы в ближайшее время провести снова наступательные действия на Лимано-Купянском направлении, где за последние несколько месяцев у них не получилось достичь успехов.

"Там есть еще силы, которые могут эффективно применяться. Однако новые кадры собираются из тех, кого им удалось собрать. О высоком качестве говорить их не приходится", — заявил Илья Евлаш.

Также спикер Восточной группировки ВСУ отметил, что на этом участке фронта россияне завершают подготовку 25-й армии ВС РФ, которые вместе с новоприбывшими бойцами должны будут попытаться прорвать украинскую оборону.

При этом, бойцы Вооруженных сил Украины не стоят на месте и постоянно укрепляются. На Лимано-Купянском направлении они "продолжают наращивать минно-инженерные взрывные заграждения".

К слову, Илья Евлаш также заявил, что пока что российские оккупанты отказались от тактики мясных штурмов.

"Сейчас мы не наблюдаем боевых столкновений, однако артиллерия очень активно применяется. 556 раз противник гатил за прошедшие сутки по нашим позициям", — говорится в сообщении.

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Напомним, 20 сентября эксперт сообщал, что РФ после провала под Купянском хочет возобновить наступление. По словам Ивана Киричевского, противник в ближайшее время может начать снова перебрасывать отряды под Купянск, чтобы попробовать прорвать оборону ВСУ количеством.