Они в тяжелом состоянии: среди раненых в Севастополе есть генералы ВС РФ, — Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки на штаб Черноморского флота погибли 9 человек, а 16 получили ранения.

В результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе ранения получили российские генералы. Они находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки".

По его словам, в результате атаки погибли 9 человек, а 16 получили ранения.

"Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Цеков находится без сознания", — заявил Буданов.

По его словам, количество пострадавших военнослужащих вражеской армии более низкого ранка устанавливается. Эти военные не входят в озвученный ранее перечень.

Журналисты отметили, что Александр Романчук является командующим группировкой российских сил на Запорожском направлении. А генерал-лейтенант Олег Цеков занимает должность командира 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

Сообщается, что Буданов не подтвердил уведомления о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. У ГУР пока нет информации о его состоянии.

По словам Буданова, украинская разведка собирает данные из всех возможных источников, включая агентов на оккупированных территориях. Глава ГУР не рассказал, каким именно оружием был нанесен удар по Севастополю.

Ракетная атака по штабу Черноморского флота РФ: что известно

Напомним, 22 сентября, в оккупированном Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны России заявили об "успешном" отражении атаки дронов и ракет.

Тем временем в Сети появились кадры пожара в здании штаба Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели.

СМИ также сообщили со ссылкой на украинские источники, что Украина использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе.