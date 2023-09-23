Зерновой спор: США требуют от Польши объяснений по поводу поддержки Украины, — СМИ

По словам журналистов, потеря поддержки Украины Польшей может подорвать единство НАТО. Однако польские дипломаты заявили, что Варшава продолжит поддерживать Киев, хоть и в меньших масштабах.

США потребовали от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины в войне против России. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

По словам анонимного чиновника, Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, но точная позиция страны на данный момент Вашингтону неясна.

По словам журналистов, публичный спор Украины и Польши внезапно поставил под сомнение единство, которое определяло отношения стран-соседей. Так, конфликт, который начался из-за экспорта украинского зерна, рискует подорвать европейскую солидарность.

Американский чиновник сказал журналистам, что разногласия между союзниками еще не привели к появлению трещин в единстве коалиции, которая поддерживает Украину. Предполагается, что поддержка Киева будет сохраняться еще несколько лет.

Неназванный европейский дипломат заявил изданию, что польские чиновники в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины Польшей будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах. Дипломат заявил, что потеря поддержки Польши может подорвать единство НАТО.

Напомним, что 21 сентября сообщалось, что Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту зерна. Во время разговора стороны обсудили ситуацию, которая сложилась между странами и предложение Киева по ее решению, рассказали в украинском министерстве.

Также сообщалось, что американские журналисты сообщили, что Москва добилась успехов, вызвав споры между Украиной и Польшей. Несмотря на "трещину" в отношениях, Польша решительно намерена поддерживать Украину и не видит альтернативу этому курсу. По мнению источников WP, высказывания Моравецкого отражают только напряженность момента.