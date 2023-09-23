В оккупированном Севастополе снова слышны взрывы: что известно (фото)

В местных телеграм-каналах утверждали об пролете ракеты на низкой высоте, а также публиковали фотографии задымления. Оккупационные власти заявляют об отработке ПВО.

Утром 23 сентября во временно оккупированном Севастополе снова раздались взрывы, а в местных телеграм-каналах распространяется фото задымления. Однако так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев утверждает, что сработала ПВО.

В мониторинговом телеграм-канале "Крымский ветер" в 9 утра сообщили, что в районе Инкермана, где находится нефтебаза Черноморского флота РФ, был "прилет". Читатели также сообщали о ракете, которая пролетела на высоте около 30 метров. Также была опубликована фотография густого дыма, который поднимался над местом возможного удара.

Место потенциального удара в Севастополе Фото: Крымский ветер

Позже поступила фотография, которая показала, что нефтебаза оккупантов остается целой.

Нефтебаза уцелела Фото: Крымский ветер

Уже потом "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что сработала ПВО. Обломки ракеты упали в районе Сухарной балки. Несмотря на информацию, что якобы сработала противовоздушная оборона, городской пассажирский транспорт приостановил ход кораблей, сообщает ТАСС.

Напомним, 22 сентября генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что в результате удара по Севастополю были погибшие и раненые генералы. Удар пришелся по штабу Черноморского флота.

По утверждению британских СМИ, штаб Черноморского флота в Крыму атаковали ракетами Storm Shadow.