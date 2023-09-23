В оккупированном Севастополе снова слышны взрывы: что известно (фото)
В местных телеграм-каналах утверждали об пролете ракеты на низкой высоте, а также публиковали фотографии задымления. Оккупационные власти заявляют об отработке ПВО.
Утром 23 сентября во временно оккупированном Севастополе снова раздались взрывы, а в местных телеграм-каналах распространяется фото задымления. Однако так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев утверждает, что сработала ПВО.
В мониторинговом телеграм-канале "Крымский ветер" в 9 утра сообщили, что в районе Инкермана, где находится нефтебаза Черноморского флота РФ, был "прилет". Читатели также сообщали о ракете, которая пролетела на высоте около 30 метров. Также была опубликована фотография густого дыма, который поднимался над местом возможного удара.
Позже поступила фотография, которая показала, что нефтебаза оккупантов остается целой.
Уже потом "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что сработала ПВО. Обломки ракеты упали в районе Сухарной балки. Несмотря на информацию, что якобы сработала противовоздушная оборона, городской пассажирский транспорт приостановил ход кораблей, сообщает ТАСС.
Напомним, 22 сентября генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что в результате удара по Севастополю были погибшие и раненые генералы. Удар пришелся по штабу Черноморского флота.
По утверждению британских СМИ, штаб Черноморского флота в Крыму атаковали ракетами Storm Shadow.