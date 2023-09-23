Мобилизация в Украине: при каких условиях студентам начнут выдавать повестки

По информации пресс-службы Житомирского ТЦК и СП, для отмены отсрочки для студентов Рада должна принять соответствующий законопроект. Пока что он лишь на рассмотрении.

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября. В это время военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку. В Житомирском областном ТЦК и СП ответили, будет ли это касаться студентов.

Дело в том, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который должен внести изменения в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Там предусмотрена отмена отсрочки от призыва во время мобилизации для тех студентов, которые получают второе высшее образование после 30 лет, при этом их мобилизация пока что не планируется.

В пресс-службе ТЦК и СП отметили, что изменения еще не были приняты, а если студентам и вручаются повестки, то это делается исключительно для того, чтобы они обновили данные и подтвердили факт обучения в учебном заведении.

В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" есть глава, что все студенты обязаны до 1 октября каждый год подавать в районные или городские ТЦК и СП документы о том, что они действительно числятся в учебном заведении.

"На самом деле граждане Украины, прибывающие в ТЦК и СП для получения отсрочки от мобилизации, направляются на ВВК для обследования и установления факта годности к военной службе. Ведь только подходящим предоставляется отсрочка, а не пригодные исключается из военного учета", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что некоторые военнообязанные мужчины могут выехать за границу во время войны. Адвокат Марина Бекало отметила, что речь идет о гражданах, которые были исключены из воинского учета. Для пересечения границы им необходимо иметь специальную отметку в военно-учетном документе.