Разделы
Материалы
Военный Фокус Ситуация в Крыму Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту

"Умереть можно": жители Крыма жалуются на закрытые укрытия во время тревог (фото и видео)

Артем Богомаз
Фото: Telegram | Жители Крыма начали жаловаться на состояние укрытий на полуострове

На опубликованных кадрах, которые местные публикуют в сети, бомбоубежища закрыты под замок. При этом, даже если некоторые из них открыты, то состояние внутри оставляет желать лучшего.

Жители временно оккупированного Крымского полуострова во время воздушных тревог не могут попасть в укрытия, которые закрыты на ключ. Об этом сообщают местные Telegram-каналы 23 сентября.

В последнее время в захваченном Крыму совершенно неспокойно. Несколько дней полуостров был атакован при помощи ракет и беспилотников. Более того, местных жителей начали оповещать об опасности при помощи воздушных тревог, но это особо не помогает.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Местные жители начали делиться кадрами из укрытий, которые даже после объявления воздушной тревоги остаются закрытыми. В частности, речь идет о городе Севастополь, где 23 сентября появилась ракетная опасность.

К слову, даже если бомбоубежища и открыты, то их состояние оставляет желать лучшего, как отмечают местные жители.

"Вот так сегодня выглядело наше "укрытие" на Горпищенко, Севастополь. И это относительно недалеко от бухты, чтоб вы понимали. Уже пора бы приводить в порядок эти помещения, иначе умереть можно не от ракет, а от туберкулеза и прочих заражений. Нет ни света, ни вентиляции", — говорится в сообщении.

Жители Крыма начали жаловаться на состояние укрытий на полуострове
Фото: Telegram
Жители Крыма начали жаловаться на состояние укрытий на полуострове
Фото: Telegram

На жалобы уже отреагировал так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что видит все сообщения о состоянии укрытий, но при этом призвал граждан просто не сеять панику.

"Хватит сеять панику и радовать этим наших врагов — именно паника и является их основной целью. Мы готовили убежища, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но то, что происходит сейчас — это уже реальность. И все предусмотреть невозможно. Есть и человеческий фактор", — говорится в сообщении.

Он пообещал якобы решить все вопросы в ближайшее время.

Напомним, 23 сентября сообщалось, что в оккупированном Севастополе снова были слышны взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО, а местные делятся фотографиями задымления.