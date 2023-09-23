ВСУ в сентябре установили 3 рекорда по уничтожению техники и оружия ВС РФ, — эксперт

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, данные о потерям противника являются лишь промежуточным результатом, ведь до конца месяца еще есть время.

Потери Российской Федерации в Украине продолжают стремительно расти и в ближайшее время может ожидать еще один рекорд. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале 23 сентября.

По его словам, к третьей недели осени можно заявить, что уничтоженная техника ВС РФ добирается к рекордному количеству.

"Как и ожидалось, очередной рекорд будет установлен по количеству уничтоженной ствольной артиллерии. За 3 недели сентября было уничтожено 680 единицы. Для абсолютного рекорда нужно уничтожить еще 12 стволов", — заявил Александр Коваленко.

При этом, у Сил обороны Украины есть еще один рекорд. Они уничтожили рекордное количество российских РСЗО. Это по состоянию на 23 сентября уже 54 единицы, а до конца месяца и вовсе цифра может дойти до 70.

"Время покажет, но с учетом тактики применения РСЗО врагом можно утверждать, что это вполне реально. В настоящее время, из-за критического дефицита ствольной артиллерии по ряду направлений, российские войска вынуждены подтягивать РСЗО ближе к линии фронта", — продолжил Александр Коваленко.

Третий рекорд по потерям РФ, который также стал ожидаемым, это автотранспорт противника. Логистика ВС РФ ужимается, как отметил военно-политический обозреватель, и они используют обычные "буханки" в тех местах, где должны применяться ББМ. У россиян большой дефицит этого вида техники.

"Какие будут окончательные результаты, увидим в конце месяца, но и промежуточные уже говорят более чем просто о многом", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что ВС РФ потеряли значительное количество артиллерии и легкобронированной техники, в частности БМП-2 и БТР-82А, о чем сообщили аналитики из проекта Oryx. Также украинские военные уничтожили 5 грузовиков типа Урал и КамАЗ. Было затрофеено 2 БПЛА Supercam и Zala.