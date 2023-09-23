Количество поражает: The Insider подсчитал небоевые потери российской военной авиации

По данным росСМИ, упавший в Воронежской области бомбардировщик стал 34-м самолетом по счету.

20 сентября 2023 года в Воронежской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34 и он стал, как бы иронично это не звучало, 34-м в списке небоевых потерь российской авиации. Полный список и инфографику опубликовало издание The Insider.

Причиной падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Воронежской области Минобороны РФ назвало "техническую неисправность". Оба летчика успели катапультироваться.

Однако падение дорогостоящего военного самолета, — стоимость такого бомбардировщика около 36 миллионов долларов, — далеко не первый подобный инцидент в России.

Журналисты The Insider подсчитали количество небоевых (то есть, не связанные с действиями противника) потерь российской военной авиации. А также рассмотрели, в каких регионах РФ это чаще всего происходило, (включая оккупированные территории Украины и Беларусь). Пока что всего упало 25 самолетов и 9 вертолетов.

Инфографика небоевых потерь российской военной авиации Фото: The Insider

Лидирует в списке Ростовская область – там упало четыре самолета и один вертолет, выжили два экипажа.

После идет аннексированный Крым – там упало три самолета и один вертолет.

Третье место делят Белгородская область и Краснодарский край – там упали по три единицы военной авиации.

На последнем месте – Иркутская область и Азовское море: там по одной упавшей единице, впрочем, как еще в девяти регионах РФ и оккупированных территориях. Где-то экипаж выжил, успев катапультироваться, где-то нет – это также отражено в инфографике.

Особого внимания, о которых стоит напомнить отдельно, заслуживает падение многоцелевого истребителя Су-30 в Иркутске, которое произошло 23 октября 2022 года. Тогда пилоты другого истребителя заявили, что видели своих коллег в кабине самолета без сознания и предположили, что те задохнулись. Самолет рухнул на двухквартирный дом в частном секторе и загорелся.

Падение самолета в Иркутске

А в Ейске Краснодарского края за шесть дней до этого военный самолет Су-34 врезался в жилой многоэтажный дом.

После падения и возгорания самолета долго детонировал боекомплект. В итоге погибли 16 человек, в том числе семья из семи человек. Это крушение стало десятым в списке небоевых потерь военной авиации РФ.

Падение самолета в Ейске

В Украине не исключали, что Су-34 летел наносить удары по территории Украины. Ведь с аэродрома в Ейске российская авиация постоянно взлетала для атак на нашу страну, в частности, для атак по Мариуполю: расстояние между Ейском и Мариуполем по морю составляет всего 60 км.

Впрочем, ранее Фокус писал о том, что проблемы у РФ с авиацией происходят не только в военном секторе. Гражданская авиация также находится в критической ситуации. Так, выяснилось, что девять бортов российской компании "Аэрофлот" летали с деактивированными тормозами. Их может уводить в сторону на взлетно-посадочной полосе. Устранить неисправность без зарубежных комплектующих не могут.

В перечне минимального исправного оборудования (MEL) "Аэрофлота" говорится, что летать с таким отказом разрешается не больше десяти дней.