"Успели эвакуировать трех детей". Подробности о падении военного самолета на жилой дом в Иркутске

Многоцелевой истребитель Су-30СМ взлетел с аэродрома Иркутского авиазавода: он проходил летные испытания и летел без боекомплекта.

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Губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев подтвердил, что военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске: "Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения", — написал он в своем Telegram-канале.

Двухместный истребитель Су-30 упал в городской черте, в секторе частной застройки. Площадь пожара достигла двухсот квадратных метров.

По предварительным данным, многоцелевой истребитель Су-30СМ проходил летные испытания и летел без боекомплекта.

Самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиазавода и упал в микрорайоне Иркутска Ново-Ленино на жилой массив. От падения самолета пострадал деревянный двухэтажный дом по ул. Пржевальского, где проживали две семьи.

Оба пилота погибли, пострадавших среди гражданского населения нет. Местные СМИ сообщают, что успели эвакуировать трех детей.

По неофициальной информации, экипаж самолета мог задохнуться из-за неисправности, что и стало причиной падения Су-30.

[ + – ] Двухместный истребитель Су-30 упал в городской черте, в секторе частной застройки

Вероятно, падая, истребитель корпусом задел линии электропередач: как сообщается, в районе падения самолета остались без света 150 домов.

По факту падения самолета на двухэтажный жилой дом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Это уже второе падение военного самолета на жилой дом в России за последнюю неделю. 17 октября фронтовой бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажку в Ейске Краснодарского края, тогда погибли 14 человек, еще 42 пострадали. Летчики успели катапультироваться.