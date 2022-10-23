"Встигли евакуювати трьох дітей". Подробиці про падіння військового літака на житловий будинок в Іркутську

Багатоцільовий винищувач Су-30СМ злетів з аеродрому Іркутського авіазаводу: він проходив льотні випробування та летів без боєкомплекту.

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Губернатор Іркутської області РФ Ігор Кобзєв підтвердив, що військовий літак упав на двоповерховий будинок в Іркутську: "Працюю на місці. Тут йде ліквідація відкритого горіння", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Двомісний винищувач Су-30 впав у межах міста, в секторі приватної забудови. Площа пожежі досягла двохсот квадратних метрів.

За попередніми даними, багатоцільовий винищувач Су-30СМ проходив льотні випробування та летів без боєкомплекту.

Літак злетів з аеродрому Іркутського авіазаводу та впав у мікрорайоні Іркутська Ново-Леніно на житловий масив. Від падіння літака постраждав дерев'яний двоповерховий будинок на вул. Пржевальського, де мешкали дві родини.

Обидва пілоти загинули, постраждалих серед цивільного населення немає. Місцеві ЗМІ повідомляють, що встигли евакуювати трьох дітей.

За неофіційною інформацією, екіпаж літака міг задихнутися через несправність, що стало причиною падіння Су-30.

[ + – ] Двомісний винищувач Су-30 впав у межах міста, в секторі приватної забудови

Ймовірно, падаючи, винищувач корпусом зачепив лінії електропередач: як повідомляється, в районі падіння літака залишилося без світла 150 будинків.

За фактом падіння літака на двоповерховий житловий будинок порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки та експлуатації повітряного транспорту.

Це вже друге падіння військового літака на житловий будинок у Росії за останній тиждень. 17 жовтня фронтовий бомбардувальник Су-34 впав на дев'ятиповерхівку в Єйську Краснодарського краю, тоді загинуло 14 людей, ще 42 постраждали. Льотчики встигли катапультуватись.