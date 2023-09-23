Германия заинтересована поставлять Украине Taurus, если США передадут ATACMS, — WSJ

Американские журналисты считают, что ракеты дальнего радиуса действия помогут ВСУ ликвидировать российскую логистику на временно оккупированных территориях и далеко за линией фронта.

Берлин предпочитает "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов оружия, поэтому передача ракет дальнего действия ATACMS может подтолкнуть Германию к серьезным шагам по предоставлению крылатых ракет Taurus. Об этом информирует The Wall Street Journal.

Журналисты издания отметили, что украинские войска длительное время ищут ракеты, которые могли бы уничтожить материально-технические склады, российскую логистику и штабы на временно оккупированных территориях и далеко за линией фронта. Поставка крылатых ракет большой дальности особенно нужна для реализации задач в контексте контрнаступления ВСУ.

В материале говорится о том, что сейчас поставки крылатых ракет большой дальности очень необходимы, ведь поставки французских SCALP и британских Storm Shadow. Значение крылатых ракет для украинского войска возросло после того, как поставки ракет большой дальности из Англии и Франции начали сокращаться.

Поставка ATACMS: колебания Белого дома

По информации журналистов Financial Times, в Вашингтоне уже одобрили поставки ATACMS еще до визита Владимира Зеленского в США. Администрация Джо Байдена якобы официально не намеревалась заявлять о своем решении, ведь это стало бы своеобразной подсказкой для россиян. Российские войска могли бы переместить пути поставки за пределы доступности дальнобойных ракет.

В Белом доме и Пентагоне 23 сентября не подтвердили передачу ATACMS Украине. По словам пресс-секретаря Джо Байдена Карин Жан-Пьер, ей нечего сказать относительно информации о поставках вооружения в краткосрочной перспективе.

Напомним, 22 сентября эксперты объяснили, что мешает США передать дальнобойные ракеты. Украина уже имеет в распоряжении дальнобойные ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP EG, поэтому, как считают аналитики, опасения Вашингтона неактуальны.