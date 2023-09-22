Украина все еще без ATACMS: что мешает США передать дальнобойные ракеты, — эксперты

Опасения Вашингтона по поводу того, украинские силы нанесут ракетами ATACMS удар по территории РФ уже не актуальны, считают польские эксперты. Украина уже имеет в распоряжении дальнобойные ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP EG.

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Вооруженные силы Украины все еще не имеют в своем распоряжении дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем HIMARS, так как в Вашингтоне опасаются, что украинские силы будут использовать их для нанесения ударов по территории России. Однако, по мнению польских экспертов, такая позиция выглядит странно с учетом того, что на вооружении Украины уже есть дальнобойные ракеты воздушного базирования, поставляемые Великобританией и Францией. О том почему США до сих пор не предоставляют Украине своих баллистических ракет говорится в материале Defence 24.

Обозреватели пишут, что ракеты ATACMS ошибочно считаются оружием, которое ускорит украинское наступление, поскольку они не предназначены для того, чтобы непосредственно поддерживать штурмовые операции Сил обороны. Это необходимое вооружение, но оно не определит конечный успех в войне.

Между тем опасения американцев в том, что украинские силы нанесут удар по территории России утратили свою актуальность.

"Они исчезли, когда Украина получила ракеты с дальностью даже большей, чем у ATACMS: от Великобритании — Storm Shadow, и Франции — SCALP EG. Тем более что украинцы последовательно придерживаются своих договоренностей об ограничении выбора целей в России", — отмечают польские эксперты.

Тем временем Вашингтон пока не решается предоставлять Киеву эти ракеты из-за того, что их запас может быть ограничен и недостаточен для того, чтобы поделиться ими с Украиной. Кроме того, американцы и так опустошили свои запасы ракет GMLRS с дальностью действия до 85 км, так как тысячи их единиц были отправлены для ВСУ.

"Американцы знают, что в силу характера ведущейся войны все поставленное также будет быстро израсходовано. Украина фактически превратилась в "бездонный колодец", который будет принимать все, что ему дадут", — подчеркнули обозреватели.

Важно

США не будут отправлять в Украину ракеты ATACMS в ближайшее время, — CNN

Чем могут быть полезны ATACMS

Далее они пишут, что у США имеются старые ракеты типа М48 и М57, выпущенных 2000-х, но как показывает боевой опыт применения GMLRS по Антоновскому мосту даже несколько попаданий ими приводили к тому, что в бетонном покрытии просто появлялись большие дыры. В случае же попадания ракеты ATACMS в такую цель, вероятно, был бы сорван пролет или обрушилась бы опора.

Что касается перспектив применения ATACMS в Украине, то они были бы весьма полезны после того, как украинские войска выйдут к Азовскому морю. Тогда ракетные комплексы можно было разместить таким образом, чтобы наносить удары по логистическим маршрутам в Крыму, от которых сильно зависит российская армия на юге Украины.

"Тогда американские ракеты с радиусом действия в 300 км смогут одним ударом перерезать все линии связи, соединяющие Крымский полуостров с Россией, — в частности, уничтожить порт Керчь и Керченский мост", — считают эксперты.

В противном случае если бы такая атака на крымские переправы была проведена до выхода украинских сил к Азовскому морю, то россияне могли бы просто увеличить поставки непосредственно из РФ, например, по маршруту через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. В каком-то смысле ценность ракет ATACMS, которые с тактической и стратегической точки зрения очень ценны, была бы растрачена впустую.

И наоборот, удары по логистике в Крыму привело бы к тому, что произошло в Херсонской области в конце 2022 года. Тогда же перекрытие россиянам поставок за счет разрушения переправ на Днепре заставило ВС РФ практически без боя отступить на восточный берег реки — в том числе и сдать Херсон, подытожили эксперты.

Напомним, представитель администрации президента Джон Кирби 22 сентября заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS остаются предметом обсуждений на будущее и США не планируют останавливаться в оказании помощи Киеву.