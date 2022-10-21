"Гражданских не было": в ОК "Юг" подтвердили удар по Антоновскому мосту

Российские пропагандисты могли переодеть своих военных в гражданскую одежду, чтобы создать картинку для СМИ, о якобы обстрелах ВСУ.

Related video

Руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила удар ВСУ по переправе возле Антоновского моста. Об этом передает hromadske.

Украинская армия нанесла удар по переправе в районе Анотоновского моста. Гуменюк подчеркнула, что ВСУ не наносит ударов по объектам критической инфраструктуры и мирным гражданам. Поэтому российские заявления о якобы обстрелах гражданской колонны выдумки.

"То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают и сами оккупанты, потому что это комендантский час, и очень строгие меры принимаются в отношении тех, кто его может нарушить. Гражданских там не было", — подчеркнула Гуменюк.

Также она предположила, что пропагандисты специально могли снять постанову и переодели пострадавших военных в гражданскую одежду. На такой шаг враг мог пойти, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах мирных граждан. По данным оккупационной администрации в Херсоне, в результате удара якобы погибло 3 гражданских, а еще 9 получили ранение. Среди погибших был и пропагандист Олег Клоков.

Напомним, по словам президента Зеленского, РФ планирует подорвать Каховскую ГЭС, обвинив в этом Украину.

Ранее волонтеры назвали, какие части ВС РФ воюют в Николаевской области против украинской армии.