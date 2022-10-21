В оккупированном Херсоне погиб российский пропагандист Олег Клоков: что о нем известно

Херсонские "власти" заявили о смерти пропагандиста. Однако в украинском центре массовых коммуникаций отмечают, что он был членом спецслужб РФ, поэтому и был уничтожен вместе с бойцами ВС РФ.

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В оккупированном Херсоне погиб российский пропагандист Олег Клоков, который прибыл в город для создания телеканала "Таврия". Об этом сообщает замглавы "администрации" Херсонской области Екатерина Губарева.

РосСМИ обвиняют в обстреле мирных граждан украинской армии. Якобы в результате ударов по переправе возле Антоновского моста погибли мирные жители, в том числе и Олег Клоков.

[ + – ] Погибший пропагандист

Российский пропагандист работал на телеканалах: "Москва 24", Russia Today, Первый канал и ряд других. Также заявляется, что он работал в госорганах Москвы. Прибыл в оккупированный Херсон для создания телеканала "Таврия". Он успел проработать 2 недели.

[ + – ] Заявление Губаревой о ликвидации Клокова

Добавим, что версия росСМИ о том, что ВСУ била по гражданской колонне через переправу не правдива. Режим работы переправы, по официальным заявлениям, с 7 утра до 20:00 вечера. Украинская армия наносила удар по ВС РФ после 23 часов.

Глава Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей отмечает, что Клоков действительно работал в известных росСМИ, однако он является сотрудником кадровых спецслужб. Он воевал в 1 и 2 компаниях против Чечни, вероятно, в составе ГРУ. Этим и может объясниться его участие в составе колонны с войсками РФ. Он прибыл в Херсон по задаче командования контролировать медиаполе.

Напомним, по данным британской разведки, побег ВС РФ из Херсонской области затруднен из-за отсутствия мостов на левый берег Днепра.

Отметим российский пропагандист перестарался и показал, что ВСУ уничтожают военную технику РФ в Белгородской области.