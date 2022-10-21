В окупованому Херсоні загинув російський пропагандист Олег Клоков: що про нього відомо

Херсонська "влада" заявила про смерть пропагандиста. Однак в українському центрі масових комунікацій зазначають, що він був членом спецслужб РФ, тому його знищили разом із бійцями ЗС РФ.

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В окупованому Херсоні загинув російський пропагандист Олег Клоков, який прибув до міста для створення телеканалу "Таврія". Про це повідомляє заступниця голови "адміністрації" Херсонської області Катерина Губарєва.

РосЗМІ звинувачують у обстрілі мирних громадян українську армію. Нібито внаслідок ударів по переправі біля Антонівського мосту загинули мирні жителі, зокрема Олег Клоков.

[ + – ] Загиблий пропагандист

Російський пропагандист працював на телеканалах: "Москва 24", Russia Today, Перший канал та низка інших. Також заявляється, що він працював у держорганах Москви. Прибув до окупованого Херсона для створення телеканалу "Таврія". Він встиг попрацювати 2 тижні.

[ + – ] Заява Губарєвої про ліквідацію Клокова

Додамо, що версія росЗМІ про те, що ЗСУ били по цивільній колоні через переправу — неправдива. Режим роботи переправи, за офіційними заявами, з 7 ранку до 20:00. Українська армія завдавала удару по ЗС РФ після 23 години.

Голова Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей зазначає, що Клоков справді працював у відомих росЗМІ, проте він є співробітником кадрових спецслужб. Він воював у 1 та 2 компаніях проти Чечні, ймовірно, у складі ГРУ. Цим і може порозумітися його участь у складі колони з військами РФ. Він прибув до Херсона за завданням командування контролювати медіаполе.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, втеча ЗС РФ з Херсонської області ускладнена через відсутність мостів на лівий берег Дніпра.

Зазначимо, російський пропагандист перестарався і показав, що ЗСУ знищують військову техніку РФ у Бєлгородській області.