Сборная солянка: стало известно, какие части воюют в Николаевской области у оккупантов

Российские войска морально-психологически находятся в угнетенном состоянии из-за превосходства ВСУ в разведке и ударах артиллерии.

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В районах оккупированной Николаевской области сосредоточены части 72-й, 69-й, и 64-й бригад ВС РФ. Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm.

По состоянию на 20 октября в оккупированных районах Николаевской области сосредоточены:

передовые отряды 72-й отдельной мотострелковой бригады (3 армейский корпус)

отряды 69-й отдельной бригады прикрытия

восполненный состав 64-й отдельной мотострелковой бригады

Волонтеры подчеркивают, что на вооружении бойцов из 72-й бригады есть всего 4 танка Т-80. 64-я бригада — это те самые военные преступники, устроившие резню в Буче, а позже и в Харьковской области.

[ + – ] Снигуревка и несколько других населенных пунктов в Николаевской области все еще оккупированных

Морально и психологически состояние ВС РФ оценивают как угнетенное. Украинская армия лучше в разведке и наводке артиллерии по беспилотникам, о чем постоянно говорят оккупанты. В пример превосходства ВСУ над ВС РФ был указан случай уничтожения колонны техники 72-й мотострелковой бригады. Их общие потери с ранеными и погибшими составил около 70 бойцов.

Напомним, по данным ISW, ВС РФ готовят обстрелы Каховской ГЭС для отступления с правого берега Днепра. ВС РФ планируют бежать с Херсона, но перед этим они вывозят украинцев с оккупированной территории вглубь захваченных территорий и в РФ.