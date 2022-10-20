Сборная солянка: стало известно, какие части воюют в Николаевской области у оккупантов
Российские войска морально-психологически находятся в угнетенном состоянии из-за превосходства ВСУ в разведке и ударах артиллерии.
В районах оккупированной Николаевской области сосредоточены части 72-й, 69-й, и 64-й бригад ВС РФ. Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm.
По состоянию на 20 октября в оккупированных районах Николаевской области сосредоточены:
- передовые отряды 72-й отдельной мотострелковой бригады (3 армейский корпус)
- отряды 69-й отдельной бригады прикрытия
- восполненный состав 64-й отдельной мотострелковой бригады
Волонтеры подчеркивают, что на вооружении бойцов из 72-й бригады есть всего 4 танка Т-80. 64-я бригада — это те самые военные преступники, устроившие резню в Буче, а позже и в Харьковской области.
Морально и психологически состояние ВС РФ оценивают как угнетенное. Украинская армия лучше в разведке и наводке артиллерии по беспилотникам, о чем постоянно говорят оккупанты. В пример превосходства ВСУ над ВС РФ был указан случай уничтожения колонны техники 72-й мотострелковой бригады. Их общие потери с ранеными и погибшими составил около 70 бойцов.
Напомним, по данным ISW, ВС РФ готовят обстрелы Каховской ГЭС для отступления с правого берега Днепра. ВС РФ планируют бежать с Херсона, но перед этим они вывозят украинцев с оккупированной территории вглубь захваченных территорий и в РФ.