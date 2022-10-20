Збірна солянка: стало відомо, які частини воюють на Миколаївщині в окупантів

Російські війська морально-психологічно перебувають у пригніченому стані через перевагу ЗСУ у розвідці та ударах артилерії.

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У районах окупованої Миколаївської області зосереджені частини 72, 69 та 64 бригад ЗС РФ. Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

Станом на 20 жовтня в окупованих районах Миколаївської області зосереджено:

передові загони 72 окремої мотострілецької бригади (3 армійський корпус)

загони 69 окремої бригади прикриття

заповнений склад 64 окремої мотострілецької бригади

Волонтери наголошують, що на озброєнні бійців із 72 бригади є всього 4 танки Т-80. 64 бригада — це ті самі військові злочинці, які влаштували різанину в Бучі, а пізніше і в Харківській області.

[ + – ] Снігурівка та кілька інших населених пунктів у Миколаївській області все ще окуповані

Морально та психологічно стан ЗС РФ оцінюють як пригнічений. Українська армія краща у розвідці та наведенні артилерії безпілотниками, про що постійно говорять окупанти. Як приклад переваги ЗСУ над ЗС РФ було зазначено випадок знищення колони техніки 72 мотострілецької бригади. Їх загальні втрати з пораненими та загиблими становили близько 70 бійців.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗС РФ готує обстріл Каховської ГЕС для відступу з правого берега Дніпра. ЗС РФ планують тікати з Херсона, але перед цим вони вивозять українців із окупованої території вглиб захоплених територій і до РФ.