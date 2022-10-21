"Цивільних не було": в ОК "Південь" підтвердили удар по Антонівському мосту

Російські пропагандисти могли переодягнути своїх військових у цивільний одяг, щоб створити картинку для ЗМІ, про нібито обстріл ЗСУ.

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Керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила удар ЗСУ по переправі біля Антонівського мосту. Про це повідомляє hromadske.

Українська армія завдала удару по переправі в районі Анотонівського мосту. Гуменюк підкреслила, що ЗСУ не завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури та мирним громадянам. Тому російські заяви про нібито обстріл цивільної колони — вигадки.

"Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують і самі окупанти, тому що це комендантська година, і дуже суворі заходи вживаються щодо тих, хто її може порушити. Цивільних там не було", — наголосила Гуменюк.

Також вона припустила, що пропагандисти спеціально могли зняти постановку і переодягли постраждалих військових у цивільний одяг. На такий крок ворог міг піти, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних громадян. За даними окупаційної адміністрації в Херсоні, в результаті удару нібито загинуло 3 цивільних, а ще 9 отримали поранення. Серед загиблих був і пропагандист Олег Клоков.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, РФ планує підірвати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому Україну.

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