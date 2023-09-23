"Вытесняем россиян": в Генштабе подтвердили успехи ВСУ в районе Вербового (карта)

По данным командования, Силы обороны в результате эффективных наступательных действий закрепляются на занятых рубежах и наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

В районе населенного пункта Вербово Запорожской области украинские войска и в дальнейшем наступают, вытесняя врага с занимаемых позиций. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook.

Силы обороны в результате эффективных действий закрепляются на занятых рубежах. Российские войска не оставляют попыток нанести потери украинским войскам в этом районе.

Вблизи села Работино враг применил авиацию и нанес удар. Более десяти населенных пунктов пострадали в результате минометных и артиллерийских обстрелов. Атаке подверглись Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

В Генштабе отметили, что наступательные операции продолжаются не только на Мелитопольском направлении. В Донецкой области, в районе Бахмута, украинские подразделения наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Фото: Deep State

Наступление ВСУ: прорыв возле Вербового

Командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский 23 сентября, заявил, что украинские военные прорвали линию обороны врага рядом с населенным пунктом Вербово. Наши бойцы регулярно занимают новые позиции на Южном направлении. В ближайшее время может произойти большой прорыв вперед. В комментарии журналистам он признал, что украинским военным не удается пока освобождать территории так быстро, как ожидалось, ведь россияне продолжают сопротивляться.

Напомним, 23 сентября мэр Мелитополя сообщил о нескольких взрывах в Токмаке Запорожской области. Жители города подтверждают информацию о мощных взрывах, которые уже звучат несколько дней подряд.