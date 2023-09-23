РФ готова к переговорам по Украине и признает границы 1991 года: Лавров на Генассамблее ООН

Кроме этого, во время своего выступления министр иностранных дел РФ назвал Запад "империей лжи", заявил, что РФ уважает территориальную целостность Украины и отметил, что не слушал выступление президента Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 сентября выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а сегодня дал пресс-конференцию по итогам работы, сделав несколько заявлений. Журналистам, среди прочего, Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, а потом внезапно сообщил, что при этом РФ уважает "территориальную целостность Украины" пишет ТАСС.

Пресс-конференция Лаврова, как сообщают российские СМИ, собрала "рекордное количество журналистов". И он сделал ряд заявлений, касаемо войны в Украине и даже лично президента Зеленского, хотя сам сказал, что выступление Зеленского не слушал. Владимир Зеленский выступал вторым, а Лавров двенадцатым. Украинский лидер покинул зал заседаний, не дождавшись речи Лаврова.

"Я знаю, что Зеленский может рассказать. Он, кстати, был не в ударе. Я потом по телевизору смотрел, какой-то он был невеселый. Но у меня дела свои есть: мы же все знаем, что он скажет. Зачем время тратить? У меня было 33 запланированных двусторонних встречи, и они были, в общем-то, гораздо полезнее", — заявил российский дипломат.

Касаемо вопроса о переговорах, Лавров заявил, что к переговорам Кремль готов, но без прекращения огня.

"Мы работаем в реальной ситуации, которая сложилась. В марте и апреле 2022 года переговоры были, уже было все парафировано. Но через два дня состоялась Буча, потому что, я думаю, кому-то в Лондоне или Вашингтоне не хотелось бы, чтобы эта война заканчивалась. Поэтому сейчас, когда нам говорят о переговорах, Путин комментировал это, он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать, потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули", — сказал Лавров, сообщив, что это Запад якобы "запретил Киеву вести переговоры с Москвой".

"Мы не просто были готовы, а согласились на переговоры, достигли согласия в апреле 2022 года. И после этого, как я понимаю, Зеленскому сказали: раз они так быстро согласились, давайте еще их истощать", — сказал глава МИД РФ.

Также он заявил, что Россия якобы уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева.

"Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины", — сказал министр.

"Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем", — добавил Лавров.

"У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ", — резюмировал Лавров.

Цитируя Путина, глава МИД, также назвал Запад "империей лжи".

"Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, Запад являет собой самую настоящую "империю лжи", — сказал глава МИД РФ.

Напомним, выступая на Генассамблее ООН, Владимир Зеленский напомнил, что РФ блокирует порты Украины, атакует Запорожскую атомную электростанцию, подвергая мир ядерной угрозе, а также массово похищает украинских детей.