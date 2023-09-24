Страны "играют" с Украиной: обещают оружие, а затем отказываются от обязательств, — Папа Римский

По словам Франциска, некоторые страны отступают от ранее данных обязательств и не хотят предоставлять оружие Украине. При таких условиях украинский народ становится мучеником.

Во время перелета из Марселя римский понтифик прокомментировал то, как, по его мнению, мировое сообщество поддерживает Украину, противостоящую российскому вторжению. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые страны, допустил он, "играют в игры" с Украиной: вначале передают оружие, а затем говорят, что могут отказаться от своих обязательств.

Франциск отправил своего посланника — итальянского кардинала Маттео Зуппи — в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин для встречи с лидерами стран. В беседе с журналистами он ответил на вопрос о том, разочарован ли он тем, что его попытки добиться мира не увенчались успехом.

"Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, коммерцией оружия. Мы не должны играть в игры с мученичеством этого народа", — ответил понтифик на вопрос журналиста.

По его словам, необходимо помогать Украине в решении проблем.

"Я вижу, что сейчас некоторые страны отступают и не хотят предоставлять оружие [Украине]. Развиваются события, в которых украинский народ становится мучеником, и это ужасно", — сказал он.

Представитель Ватикана Маттео Бруни прокомментировал заявление папы об оружии. По его словам, это были размышления о том, к каким последствиям приводит военная промышленность. При этом он не занимает какую-либо позицию относительно того, должны ли страны продолжать поставки оружия в Украину или прекратить их.

"Те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, за это платят другие, в частности украинцы, которые стали мучениками", — сказал Бруни.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил в ООН о фейковой солидарности некоторых стран ЕС и непрямой поддержке РФ. В ответ Польша вызвала посла Украины.

Также сообщалось, что в правительстве Польши объяснили решение о прекращении поставок боеприпасов и вооружений в Украину.