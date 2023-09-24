Мощные прилеты: в Токмаке слышали взрывы, оккупанты говорят о ракетном ударе

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские силы ПВО сработали неэффективно и ранили гражданских. В одном из районов Токмака поврежден газопровод и линии электропередач, связь работает с перебоями.

Во временно оккупированном Токмаке слышали взрывы, в городе зафиксированы прилеты. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Жители сообщают, что в результате работы ра**ского ПВО травмированы гражданские. Ждем официальную информацию о потерях врага", – рассказал градоначальник.

Местное издание "РИА Мелитополь" добавляет, что по Токмаку нанесли мощный ракетный удар.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил украинских военных в обстреле города. Попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя, сообщил колаборант.

"Повреждены газопровод в переулке Тихий и электропровода, в результате чего отключена от электроснабжения северная насосная станция. Связь в городе и окрестностях работает с перебоями", — уточнил он.

Напомним, что 21 сентября стало известно о поражении секретной базы российских оккупантов на Мелитопольском моторном заводе. Успешную операцию провели ВСУ и СБУ.

Фокус также писал об ударе по штабу ВС РФ в районе временно оккупированного Мелитополя утром 19 сентября. Воздушная цель, запущенная с неба, со свистом прилетела в штаб оккупантов.