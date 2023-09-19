Взрывы в Мелитополе: ВСУ ударили по штабу оккупантов, — СтратКом (видео)

После серии взрывов в небо поднялся густой темный дым. Украинские бойцы успешно атаковали врага во временно оккупированном Мелитополе.

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Утром 19 сентября около 07:00 Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу Вооруженных сил Российской Федерации в районе временно оккупированного Мелитополя. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Вооруженные Силы Украины поразили штаб оккупантов вблизи временно оккупированного Мелитополя", — говорилось в сообщении.

Украинские бойцы опубликовали ролик, на котором видно, как поднимается дым после обстрела. Затем слышно серию громких взрывов, после которых дым становится темнее и гуще. Кроме этого, показали, как воздушная цель, запущенная с неба, со свистом летела и "громко" попала в штаб оккупантов.

Взрывы в Мелитополе

Утром 19 сентября во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. В местном телеграм-канале "РИА-Мелитополь" заявили о "прилете" в юго-западной части города. Кроме этого, мелитопольцы наблюдали серый дым со стороны аэродрома. После взрывов в Мелитополе началось активное движение вражеской тяжелой техники.

По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, в городе прогремело более пяти взрывов, а российская ПВО не успевала работать.

Оккупационная администрация города подтвердила взрывы. По их информации, российская ПВО сбила ракеты, от обломков которых произошло возгорание в неработающем цехе завода, также часть обломков упала в поле, где произошло возгорание растительности. Пострадавших нет, тогда как российская ПВО якобы смогли уничтожить четыре ракеты над Мелитополем.

Напомним, 18 сентября в центре временно оккупированного Донецка прогремел взрыв. В частности, пострадало здание, в котором расположилась оккупационная администрация. В соцсетях сообщили о двух пострадавших.

Позже агентство Reuters опубликовало снимки с последствиями обстрела Донецка. Взрывом была повреждена крыша и выбиты окна в здании.