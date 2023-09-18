Разрушена крыша, выбиты окна: СМИ показали последствия взрыва в центре Донецка (фото, видео)

Коллаборант Денис Пушилин заявил, что здание оккупационной администрации якобы обстреляли, однако никто не пострадал. При этом в Сети сообщили о нескольких раненых.

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В понедельник, 18 сентября, в центре оккупированного Донецка прозвучал взрыв. Под ударом оказалось здание оккупационной администрации. Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.

На снимках видно, что в результате взрыва была повреждена крыша и выбиты окна. Территория под зданием усеяна осколками.

Взрыв в Донецке: что известно

Российское агентство "РИА Новости" 8 сентября сообщило, что в оккупированный Донецк якобы подвергся обстрелу, в результате чего зданию оккупационной администрации были нанесены "незначительные повреждения".

Исполняющий обязанности главы оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин заявил, что по его информации, в результате происшествия никто не пострадал. Однако в Telegram-канале "Типичный Донецк" сообщили о двоих раненых.

В свою очередь Telegram-канал Mash добавил, что в момент удара в здании оккупационной администрации находилась только охрана. Авторы паблика отметили, что в результате взрыва была разрушена крыша.

Напомним, 18 сентября пресс-служба СБУ сообщила, что еще один российский информатор из Донецкой области получил реальный срок заключения. Он разведывал места базирования Сил обороны Украины на территории региона и препятствовал их перемещению на передовую.

Мы также писали о том, что по данным ЦНС от 17 сентября, во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях появятся "представительства" Северной Кореи. Соответствующие договоренности президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли во время встречи в Амурской области.