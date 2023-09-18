Зруйновано дах, вибито вікна: ЗМІ показали наслідки вибуху в центрі Донецька (фото, відео)

Колаборант Денис Пушилін заявив, що будівлю окупаційної адміністрації нібито обстріляли, проте ніхто не постраждав. Водночас у Мережі повідомили про кількох поранених.

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У понеділок, 18 вересня, у центрі окупованого Донецька пролунав вибух. Під ударом опинилася будівля окупаційної адміністрації. Відповідні фото опублікувало агентство Reuters.

На знімках видно, що внаслідок вибуху було пошкоджено дах і вибито вікна. Територія під будівлею всіяна осколками.

Вибух у Донецьку: що відомо

Російське агентство "РИА Новости" 8 вересня повідомило, що окупований Донецьк нібито зазнав обстрілу, внаслідок чого будівлі окупаційної адміністрації було завдано "незначних пошкоджень".

Виконувач обов'язків глави окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив, що, за його інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав. Однак у Telegram-каналі "Типичный Донецк" повідомили про двох поранених.

Зі свого боку Telegram-канал Mash додав, що в момент удару в будівлі окупаційної адміністрації перебувала тільки охорона. Автори пабліка зазначили, що внаслідок вибуху було зруйновано дах.

Нагадаємо, 18 вересня пресслужба СБУ повідомила, що ще один російський інформатор з Донеччини отримав реальний термін ув'язнення. Він розвідував місця базування Сил оборони України на території регіону та перешкоджав їхньому переміщенню на передову.

Ми також писали про те, що за даними ЦНС від 17 вересня, у тимчасово окупованих Донецькій і Луганській областях з'являться "представництва" Північної Кореї. Відповідні домовленості президент РФ Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалили під час зустрічі в Амурській області.