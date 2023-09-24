Непрерывно 74 недели: в Беларуси продлили совместные учения с РФ, — "Беларускі Гаюн" (карта)

Военные учения продолжили в восьми областях Беларуси. Полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерывов.

В Беларуси продлили военные у чения Вооруженных сил Республики Беларусь и Вооруженных сил Российской Федерации до 1 октября. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн в Telegram.

"Учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлены минимум до 1 октября", — говорилось в сообщении.

Отметили, что для некоторых полигонов были выходные в течение 23 и 24 сентября. Тогда как полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерывов.

С понедельника 25 сентября обучение военных продолжат на полигонах:

до 29 сентября на полигоне "Гожский" 6 ОМБр — Гродненский район;

до 29 сентября на полигоне "Осиповичский" 51 АртД — Осиповичский район;

до 29 сентября на 212 авиационном полигоне "Неман" — Новогрудский район;

до 30 сентября на 227 общевойсковом полигоне "Борисовский" — Борисовский район;

до 30 сентября на полигоне "Брестский" 38 ОДШБр — Брестский район;

до 30 сентября на полигоне "Лепельский" 19 ОМБр — Лепельский район;

до 1 октября на 230 общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" — Барановичский район;

до 1 октября на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО "Доманово" — Ивацевичский район.

В мониторинговой группе отметили, что учения в Беларуси непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года — 74 недели.

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что в Беларуси запланированы учения на военных тренировочных площадках с 22 по 26 сентября. По информации Минобороны Беларуси, учения пройдут в несколько этапов на разных полигонах и участках местности. В частности, они состоятся в Брестской, Гродненской и Минской областях.

18 сентября заместитель секретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко заявил, что РБ готова к проведению совместных военных учений с Польшей. По его словам, на учениях могут сконцентрироваться на противовоздушной в рамках охраны границы, пограничной безопасности и противодействия трансграничным угрозам.