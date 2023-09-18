Неожиданность от Беларуси: Совбез страны захотел совместных военных учений с Польшей (видео)

Инициатива Минска относительно готовности к совместным сборам с армией Польши прозвучала накануне военных учений, запланированных с 20 по 26 сентября.

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В Совете безопасности Беларуси вдруг заявили о готовности провести совместные военные учения с Польшей, пишет белорусское издание Zerkalo.io. Об этом на Совете национальной безопасности Беларуси заявил заместитель секретаря Совбеза Павел Муравейко.

"Если поляки готовы провести с нами обучение, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы сможем отработать совместно", — заявил он.

Муравейко отметил, что на учениях можно сконцентрироваться, в частности, на противовоздушной обороне в рамках охраны общей границы, пограничной безопасности, противодействии трансграничным угрозам, связанным с биологическими и другими чрезвычайными ситуациями.

"Будет предложение — появится наша ответная реакция и наши действия", — добавил представитель Совбеза Беларуси.

Военные учения белорусской армии — что известно

В Беларуси ориентировочно с 20 по 26 сентября состоятся масштабные военные учения. В какой части Беларуси проведут учения, не уточняется.

"В них участвуют, как правило, все элементы военной организации государства, привлекается территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться, в частности, и народное ополчение", — сообщил заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко.

В начале сентября в этой стране прошли военные учения стран ОДКБ "Боевое братство-2023", куда входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Кроме этого, в Беларуси будут проходить такие учения:

"Поиск-2023" — с силами разведки;

"Эшелон-2023" — с силами материально-технического обеспечения войск;

"Барьер-2023" — с совместным формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;

"Скала-2023" — с подразделениями МЧС.

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Напомним, Фокус сообщал, что министр обороны Беларуси уже приглашал поляков на учения ОДКБ.

Однако генерал-лейтенант Сергей Наев отмечал, что проведение учений на территории Республики Беларусь является определенным аспектом повышения опасности, но Украина готова реагировать на любые угрозы.

Ранее сообщалось, что Беларусь собирается приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ) в Европе в отношении Польши и Чехии, который уже денонсировала РФ. Также Польша и государства Балтии согласовали условия для закрытия границы с Беларусью.