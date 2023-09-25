Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление: названы сроки, — ISW

В начале украинского контрнаступления российский президент уверял, что ВСУ не достигнут значительных успехов и понесут большие потери среди личного состава и военной техники.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу остановить украинское контрнаступление до начала октября. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете со ссылкой на инсайдерский источник в Кремле.

"Путин якобы дал министру обороны России Сергею Шойгу месячный срок до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на передовой, остановить украинские контрнаступления и вернуть российским войскам инициативу", — говорилось в сообщении.

Аналитики считают, что российское военное командование может отдавать приказы о непрерывных контратаках, чтобы заставить украинское контрнаступление достичь кульминации, даже высокой ценой для российского военного потенциала.

Аналитики отметили, что российский президент Владимир Путин признал начало украинского контрнаступления 9 июня и заявил, что ВСУ не достигнут значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны и понесут большие потери среди личного состава и военной техники.

"Путин и Кремль рассматривают российские оборонительные операции как большую победу на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю называть эти операции индивидуальными победами на фоне общего отсутствия успехов России на поле боя в других местах", — говорилось в отчете ISW.

Аналитики убеждены, что таким образом Кремль пытается подорвать поддержку и доверие к ВСУ в Украине и на Западе. Кроме этого, Путин мог приказать российскому военному командованию удерживать начальные оборонительные позиции, чтобы создать иллюзию того, что украинское контрнаступление не принесло никакого тактического или оперативного эффекта, несмотря на поддержку западных партнеров. По словам аналитиков, эта тактика россиян сможет достичь успеха только в долгосрочной перспективе, если ВС РФ смогут действительно помешать ВСУ прорваться и деоккупировать значительные территории.

Напомним, 22 сентября генерал, командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит украинское контрнаступление. По его словам, погода может стать настоящей преградой, однако ВСУ продвигаются вперед преимущественно без техники, поэтому погодные условия не сильно повлияют на темпы наступления.

Военный эксперт и майор запаса Алексей Гетьман считает, что возле Бахмута Донецкой области сложились предпосылки, которые будут способствовать быстрому освобождению населенного пункта.