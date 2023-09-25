Мобилизация в Украине: могут ли забрать в армию нескольких членов семьи

По словам адвоката Антона Маринича, в законе Украины нет четких правил о том, могут ли призвать условно двух братьев. При этом, некоторые исключения все же продуманы.

В Украине до 15 ноября будет продолжаться военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным гражданам от 18 до 60 лет могут вручить повестки. Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина" рассказал, могут ли отправить служить нескольких членов одной семьи.

В статье 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" есть перечень оснований, которые позволяют гражданам получить отсрочку. Соответственно, их не могут призвать на военную службу.

Юрист отметил, что в Украине четко не определено, сколько членов из одной семьи могут мобилизовать во время войны. То есть ограничений, что условно двух братьев не могут отправить служить нет.

При этом, в законе есть пункт с исключениями. К примеру, не призывают членов семьи, если близкие родственники военнообязанного (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родные брат с сестрой) погибли или пропали без вести во время вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, или при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

"Точно не будут мобилизировать тех мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести", – заявил Антон Маринич.

Также не могут забрать в армию мужчину, который воспитывает самостоятельно несовершеннолетнего ребенка или детей, пока его супруга стоит на защите родины. То же самое касается и жены. Если супруг находится на службе, а она занимается воспитанием детей, тогда призывать ее точно не будут.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что некоторые военнообязанные мужчины могут выехать за границу во время войны. Адвокат Марина Бекало отметила, что речь идет о гражданах, которые были исключены из воинского учета. Для пересечения границы им необходимо иметь специальную отметку в военно-учетном документе.