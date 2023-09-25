ВСУ смогут достичь значительного прорыва на юге: в ISW озвучили условия (карта)

Аналитики отмечают, что пока остается неясным, обладает ли Киев достаточным количеством резервных сил и боевой мощностью, чтобы продолжать проводить наступательные операции на юге до тех пор, пока оборону ВС РФ окончательно не прорвут.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательных действий смогут достичь значительного оперативного прорыва на южной линии фронта, если подтвердятся несколько ключевых предположений аналитиков о возможностях украинских защитников на этом участке, состоянии оборонительных линий оккупантов и не только. Об этом сообщили в новом отчете Американского Института изучения войны.

В частности, по словам аналитиков ISW, значительный прорыв Сил обороны на юге будет возможен при следующих условиях:

ВС РФ не имеют необходимых резервов и боевой мощи для поддержания российской обороны в западной части Запорожской области; бойцы ВСУ сохраняют достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевой мощи ВС РФ; российские оборонительные позиции за текущим районом боевых действий не так сильно заминированы и не так хорошо подготовлены, как укрепления, которые украинские силы прорвали.

Хотя аналитики отмечают, что этого не произойдет, если любое из этих предположений будет неверным, однако они добавляют — есть признаки того, что эти предположения остаются в силе на момент написания отчета.

Обстановка вокруг Вербового

ВС РФ не хватает сил для укрепления обороны: детали

"ISW продолжает считать, что российские вооруженные силы не имеют достаточных сил, развернутых на западе Запорожской области, чтобы полностью укомплектовать ее эшелонированную оборону, и что украинские силы должны иметь возможность действовать через российские полевые укрепления быстрее, если они не будут должным образом укомплектованы", — говорится в сообщении аналитиков.

Как рассказали в Институте изучения войны, операции ВСУ в районе Бахмута сковали российские войска на востоке Украины и вдали от южного фронта, а также помогли предотвратить создание стратегического резерва оккупантов.

В ISW также отмечают, что остается неясным, есть ли у Киева достаточно резервных сил и боевой мощи, чтобы продолжать проводить наступательные операции на юге до тех пор, пока российская оборона не будет прорвана, чтобы эффективно использовать оперативный прорыв. Также остается неясным, насколько заминированы и хорошо подготовлены российские позиции к югу от текущего района боевых действий.

"Украинское контрнаступление находится в чрезвычайно динамичной фазе, и ISW не готов дать какой-либо уверенный прогноз развития событий", — отметили аналитики.

Подчеркнули и то, что следует проявить терпение к плану украинской кампании и ожидать, что контрнаступление Украины продолжится до зимы 2023 года и до весны 2024 года.

"Украине не обязательно совершать внезапный и резкий глубокий прорыв, чтобы добиться успеха", — подчеркивают в ISW.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Подразделения трех российских дивизий активно обороняются от атак Вооруженных сил Украины в районе выступа возле Орехова на западе Запорожской области.

По состоянию на 24 сентября украинские силы наносили удары в трех направлениях в пределах Ореховского выступа.

Российские источники сообщают, что ВСУ вошли в Вербово 22 сентября, и по состоянию на 24 сентября продолжили атаки в этом населенном пункте с использованием бронетехники.

По данным российских источников, украинские войска наступают к северу от Вербового и могут изолировать 56-й полк ВДВ, дислоцированный в Новофедоровке, от других полков оккупантов в районе Вербового.

Российские силы продолжают тратить значительную боевую мощь на контратаки, чтобы удержать свои текущие позиции, и, похоже, сопротивляются оперативно обоснованному курсу действий — отступлению на подготовленные оборонительные позиции на юг.

Военное командование РФ, возможно, отдает приказ об этих контратаках, чтобы выиграть время, но непонятно, как Кремль намерен использовать время, купленное такой ценой.

Принесение Россией в жертву боевой мощи ради сдерживания каждого метра может, как альтернатива, быть направлено на поддержку целей Кремля в информационной и гибридной войне.

Сопротивление РФ уступке позиций может также быть связано с попытками российских военных командиров и чиновников использовать контрнаступление для достижения политических целей, или это может быть результатом микроменеджмента Путина.

Войска РФ 24 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка — Донецк и на западе Запорожской области.

Напомним, 24 сентября аналитики ISW сообщили, что ВСУ смогли преодолеть очередную линию обороны российских войск и войти в село Вербовое в Пологовском районе . Отмечается, что на геолокационных снимках боевых действий, видно, как украинская боевая машина пехоты продвигается в районе крайней западной окраины этого населенного пункта.

Также, в Институте изучения войны сегодня сообщили, что президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу остановить украинское контрнаступление до начала октября .