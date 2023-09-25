Ракеты и Shahed маневрировали: в ВСУ рассказали о тактике ВС РФ во время атаки на Одессу (видео)

Командование отмечает, что этой ночью россияне использовали три различных средства воздушного нападения. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что тактика заключалась в изменении направлений применения ракет и дронов.

Запущенные российскими оккупантами в ночь на понедельник ракеты и дроны-камикадзе маневрировали. Они летели в одном направлении, а затем возвращались в Одессу. Об этом 25 сентября сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Несмотря на разрушения в Одесской области, работа подразделений воздушного командования "Юг" была безупречной. Они уничтожили 19 из 19 ударных беспилотников и 11 из 12 крылатых ракет "Калибр", — сказал Юрий Игнат.

По его словам, усиление юга страны является актуальным. Ракеты "Оникс" сложно сбивать.

"Противодействовать им можно, но средства поражения против них не действуют. Ракета сверхзвуковая, летит очень низко. Поэтому эти ракеты невозможно сбивать теми средствами противовоздушной обороны, которые существуют", — рассказал он.

Известно, что этой ночью россияне использовали три различных средства воздушного нападения. Представитель Воздушных сил сообщил, что тактика заключалась в изменении направлений применения ракет и дронов.

"Фактически долетая уже из восточных регионов в центр страны, они развернулись и по молдавской границе уже вернулись в Одессу", — пояснил Игнат.

Также, по словам Юрия Игната, противник применяет различные средства воздушного нападения, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны и максимально нанести ущерб, поразить наши объекты.

Напомним, 25 сентября глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что есть попадание в заброшенное здание многоэтажки — там возник пожар, который оперативно ликвидировали. Также разрушено складское помещение и частный дом в пригороде. Не обошлось без пострадавших.