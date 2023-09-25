"Мечтал его реконструировать": владелец разрушенного отеля в Одессе прокомментировал последствия атаки

Бизнесмен Андрей Ставницер рассказал, что хотел реконструировать отель, для чего выкупил долю у частных инвесторов и уже во время войны закрывал сделку с государством.

Ночью 25 сентября ВС РФ атаковали Одессу крылатыми ракетами и ударными дронами типа Shahed-136/131. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура, в частности, разрушениям подверглась гостиница "Одесса". Совладелец поврежденного отеля Андрей Ставницер прокомментировал последствия ночной атаки.

По его словам, ему, как и большинству одесситов тоже не очень нравилось здание отеля, как "памятник раздолбайству и безвкусице", но он мечтал построить в Одессе красивую, современную прогулочную набережную и хотел его в будущем реконструировать, поэтому вложил в это средства.

"Я мечтал его наконец реконструировать. Мечтал об этом я давно, проинвестировал миллионы долларов, выкупил долю у частных инвесторов и, несмотря на войну, закрывал сделку с государством. Даже подобрал уже несколько мировых урбанистов и архитекторов. Все будет. Все отстроим. Не дождетесь, твари. В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших кошмарах", — написал Ставницер.

Отель после после обстрелов Фото: А. Ставницер

Он отметил, что, к счастью, обошлось без жертв.

"Сейчас Йом-Кипур, время, когда люди просят друг друга — и у Бога — прощения за поступки и даже мысли, потому что для каждого пишется книга судьбы на следующий год. Знаю целую страну, которой не извинится", — резюмировал владелец отеля.

Напомним, что 25 сентября ВС РФ снова атаковали мирные украинские города, в частности Одессу и область. Противник использовал как ракеты, так и дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed.

Ранее сообщалось, что в воздушных силах ВСУ сообщили, что запущенные российскими оккупантами в ночь на понедельник ракеты и дроны-камикадзе маневрировали. Они летели в одном направлении, а затем возвращались в Одессу.