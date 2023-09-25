На Форуме оборонных предприятий будет 165 компаний из 26 стран, — Кулеба

Основная цель Форума — заключить договоры и альянсы украинских компаний вместе с зарубежными партнерами.

На украинском Форуме оборонных предприятий будет участвовать более 165 компаний из 26 стран мира. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Х (ранее твиттер).

По словам министра, Форум оборонных предприятий даст сильный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления как Украины, так и партнеров. Дмитрий Кулеба работает вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, чтобы Форум стал историей успеха.

"165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили участие в нашем Форуме оборонных индустрий. Он даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров", — написал Кулеба.

Основная цель оборонных индустрий создать совместные предприятия зарубежных компаний с украинскими. Также подписать контракты и заключить альянсы, чтобы укрепить оборонные возможности.

Напомним, 11 сентября Кулеба заявил, что вопрос поставки ракет Taurus Украине продвигается вперед.

22 сентября СМИ писали, что война в Украине побуждает мировых производителей разрабатывать новые виды вооружения.